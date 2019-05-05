«Аэрофлот»: эвакуация из горящего Superjet была проведена за 55 секунд

Пассажиры совершившего аварийную посадку самолета Sukhoi Superjet были эвакуированы за 55 секунд, сообщил телеканалу «Россия 24» официальный представитель «Аэрофлота» Максим Фетисов.

Он уточнил, что нормативом является время 90 секунд.

Источники «Интерфакса» и «Коммерсант FM» со ссылкой на опросы очевидцев утверждали, что некоторые пассажиры в нарушение команд экипажа начали доставать свои вещи с полок, что затруднило эвакуацию.