В Свердловской области при взрыве на полигоне погиб военнослужащий

Один военнослужащий погиб и четверо получили ранения в результате подрыва боеприпаса на полигоне в Свердловской области, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 3 мая в воинской части в поселке Еланский, где располагается учебный центр Центрального военного округа.

По предварительным данным, причиной подрыва снаряда стал костер, который военнослужащие разожгли в нарушение требований безопасности, заявили в пресс-службе ЦВО.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в военный госпиталь гарнизона, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с боеприпасами (статья 349 УК РФ, наказывается лишением свободы сроком до пяти лет).