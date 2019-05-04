СК завел уголовное дело после того, как в Феодосии девочку унесло в небо на воздушном шаре

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента с воздушным шаром под Феодосией в Крыму.

Утром 3 мая во время экскурсии на аэростате в районе села Журавки произошла нештатная ситуация — воздушный шар, в котором находились четверо взрослых и девочка 2007 года рождения, ударился о землю при посадке. Взрослые выпали из корзины, после чего воздушный шар с девочкой вновь поднялся в небо и начал удаляться в сторону Феодосийского залива. Шар пролетел еще около десяти километров и приземлился во дворе частного дома. Девочка не пострадала.

Опубликовано видео c упавшим в Феодосии воздушным шаром Вести Крым

Дело расследуется по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Она предусматривает штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

«Изъяты оболочка и гондола аэростата. Изъяты правоустанавливающие и классификационные документы на тепловой аэростат, а также документы на право управления воздушным судном», — сообщается на сайте СК.