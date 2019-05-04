Координатор штаба Навального в Петербурге пожаловался в СК на избиение полицейскими на первомайской демонстрации
Руководитель муниципальной кампании штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев подал заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела против полицейских, напавших на него во время демонстрации 1 мая.
Активист обратился в СК через адвоката правозащитной организации «Апология протеста» Виталия Черкасова, сообщает «Коммерсант». Сам Шуршев вместе с исполнительным директором «Открытой России» Андреем Пивоваровым сейчас отбывает административный арест сроком в десять суток по обвинению в организации несанкционированного митинга «Свободному Петербургу — свободные выборы» на первомайском шествии в Петербурге.
Адвокат Черкасов отметил, что подал заявление через электронную приемную СК, поскольку принять его лично дежурные сотрудники ведомства отказались.
В заявлении отмечается, что силовики напали на господина Шуршева «со спины и с силой бросили на асфальт», причинив телесные повреждения (в том числе ушиб грудной клетки). Нападение произошло на глазах большого количества участников мероприятия. Оно зафиксировано на опубликованной в СМИ и вызвавшей резонанс в интернете видеозаписи. Заявитель просит провести расследование и привлечь виновных — как отдавших команду о причинении насилия, так и непосредственно его причинивших.