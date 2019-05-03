Правительство опровергло родство Светланы Медведевой и руководителей «Мираторга»

Пресс-служба правительства РФ назвала ложной информацию о том, что жена премьер-министра Светлана Медведева — родственница руководителей компании «Мираторг» Виктора и Александра Линников.

Девичья фамилия Светланы Медведевой — Линник.

В конце апреля Виктор Линник назвал «балаболами» критиков инициативы о запрете ввоза из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, заявив, что гражданам России «нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане». После этого в соцсетях начали появляться призывы отказаться от продукции «Мираторга», к бойкоту присоединились несколько ресторанов в разных городах России.