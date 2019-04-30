Президент агрохолдинга «Мираторг» Виктор Линник объяснил Forbes, почему поддерживает предложение запретить ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования.

«Россельхознадзор и Минсельхоз давно должны были принять соответствующие меры, поскольку это касается продовольственной безопасности страны», — заявил Линник. Он добавил, что запрет создаст для российских производителей мяса «огромный эффект» в части безопасности производства и нулевой — в части прибыли.

Глава «Мираторга» отметил, что сам никогда не привозил продукты из-за границы. «Хамон нужно есть в Испании, брезаолу в Италии, пармезан — во Франции. Если мне что-то нужно в России, я иду и покупаю местную продукцию».

Отвечая на вопрос, не опасается ли он общественного неприятия из-за предложения ввести запрет на ввоз продуктов из-за рубежа, Линник ответил: «Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы».

«Мираторг» входит в Национальную мясную ассоциацию, предложившую запретить россиянам ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции. Ассоциация объяснила это риском завоза в РФ возбудителей африканской чумы свиней и ящура. В Минсельхозе и Россельхознадзоре заявили, что поддерживают инициативу производителей мяса, но источник «Интерфакса» в правительстве сообщил, что вводить запрет не планируется.

Россия запретила ввоз продуктов из ЕС, США и ряда других стран в 2014 году — в ответ на антироссийские санкции из-за конфликта на Донбассе и присоединения Крыма. При этом россияне имеют право ввозить в страну до пяти килограмм продукции животного происхождения для личного пользования; это должна быть готовая продукция в заводской упаковке.