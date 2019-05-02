В аэропорту Шереметьево грузовик врезался в стоявший на стоянке пассажирский самолет

В московском аэропорту Шереметьево грузовой автомобиль вспомогательных служб врезался в стоявший на парковке самолет Nordwind Airlines. Об этом рассказал «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, самолет и грузовик в результате столкновения получили значительные повреждения. Пострадал водитель автомобиля, добавил он, не став уточнять подробности.

По предварительным данным, водитель автомобиля плохо почувствовал себя и потерял управление.

Официально информация об инциденте в Шереметьево пока не подтверждена.