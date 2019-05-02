Министр экономики Дагестана арестован по делу о хищении 20 миллионов рублей

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов заключен под стражу сроком на два месяца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Хасбулатов — фигурант уголовного дела о хищении более 20 миллионов рублей при исполнении госконтрактов на оснащение многофункциональных центров в Дагестане, добавила Волк.

По версии следствия, в 2015 году Хасбулатов, возглавлявший Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан, создал преступную группу, которая завышала стоимость мебели, компьютеров и оргтехники, закупаемых для нужд МФЦ. Денежные средства члены преступной группы выводили через аффилированные компании.

Осман Хасбулатов был задержан 30 апреля в аэропорту Махачкалы после того, как он вернулся из Москвы.

Пост министра экономики Дагестана Хасбулатов занял в феврале 2018 года. Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан он руководил с 2013 года.