Грузия согласилась выдать России подозреваемого в причастности к убийству следователя МВД Шишкиной

Суд в Тбилиси согласился экстрадировать в Россию Ярослава Сумбаева, которого, как сообщалось, подозревают в организации .

О решении выдать Сумбаева России рассказал Русской службе «Би-би-си» его адвокат Иван Норакидзе. Защита, по его словам, будет обжаловать решение суда.

Российские правоохранительные органы направляли запрос об экстрадиции Сумбаева в связи с делом о мошенничестве в составе преступной группы.

Сумбаев, по словам его адвоката, категорически отрицает причастность к убийству следователя, но готов признать себя виновным в кибермошенничестве.

О задержании 28-летнего хакера Ярослава Сумбаева в Грузии стало известно 13 ноября. О том, что его подозревают в организации убийства следователя Евгении Шишкиной, «Русской службе Би-би-си» рассказал адвокат семьи погибшей. Утверждается, что группа Шишкиной раскрыла дело о мошенничестве, по которому проходит Сумбаев. Сообщалось, что Сумбаев просит в Грузии политического убежища.