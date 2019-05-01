В Японии вступил на престол новый император Нарухито. Эра его правления получила название Рэйва

В Японии прошла церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает японская телерадиокомпания NHK.

Церемония состоялась в Императорском дворце в Токио. На ней присутствовали около 260 человек. Новому монарху вручили императорские регалии и печати, сообщает Kyodo News.

В своем первом обращении к нации Нарухито заявил, что будет действовать в соответствии с Конституцией и служить «символом государства и единства японского народа».

59-летний Нарухито — старший сын бывшего императора Акихито, который накануне добровольно отрекся от престола в пользу наследника. Это произошло впервые с 1817 года.

В Японии эра правления каждого императора имеет свое название, которое используется в официальных документах, на водительских правах, в календарях и газетах. Эпоха правления Нарухито получила название Рэйва, что переводится как «Благодатная гармония».