Участник протестов в Архангельской области, активист движения «Поморье — не помойка» Андрей Боровиков заявил изданию 29.ru, что против него возбудили уголовное дело по о неоднократном нарушении порядка проведения митинга. Эту информацию «ОВД-Инфо» также подтвердила адвокат Елена Долганова.

Боровикова задержали 30 апреля на двое суток, пишет «ОВД-Инфо». По информации 29.ru, после его задержания в штабе движения «Поморье — не помойка» начался обыск в рамках уголовного дела против Боровикова.

Активист был постоянным участником митингов в Архангельске. Ранее ему дали два штрафа на сумму 30 тысяч рублей за участие в . Он не успел оплатить их в срок, из-за чего в апреле размеры штрафов удвоили. 7 апреля он выступал на несогласованном митинге против полигона «Шиес» и присутствовал на шествии, пишет 29.ru.

Правоохранительные органы имеют право возбуждать уголовное дело по статье 212.1 против тех, кто до этого был привлечен к административной ответственности за минимум два раза за 180 дней. Статья 212.1 появилась в Уголовном кодексе в 2014 году, первым осужденным по ней стал активист Ильдар Дадин, рассказавший о пытках в карельской ИК-7. Позже приговор Дадину был отменен.

В Архангельской области возле железнодорожной станции Шиес планируют построить полигон, куда будут свозить мусор из Москвы. Из-за этого в регионе прошли многочисленные акции протеста, в которых участвовали местные жители и экоактивисты. На одну из протестующих против полигона составили протокол по закону о фейковых новостях. Это стало первым случаем применения нового закона.