В России впервые применили закон о фейковых новостях. На активистку из Архангельска составили протокол за пост во «ВКонтакте»

В Архангельске на активистку Елену Калинину, выступающую против строительства мусорного полигона, составили административный протокол за распространение .

Поводом для составления протокола стал пост во «ВКонтакте» с анонсом несогласованной протестной акции. Полицейские сочли, что так как акция не была согласована и не должна была состояться, информация о времени и месте ее проведения является фейковой.

По данным издания 29.RU, это первое подобное дело в Архангельской области. «Медиазона» отмечает, что это, вероятно, первый случай применения закона о фейковых новостях в стране.

Закон о фейковых новостях вступил в силу 29 марта. Пост Калининой, за который на нее составили протокол, был опубликован 26 марта.

Ранее Калинина получила три других штрафа, связанных с той же акцией, на общую сумму в 47 тысяч рублей.