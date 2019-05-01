Тереза Мэй уволила министра обороны Великобритании из-за утечки секретных данных

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона в связи с утратой доверия, сообщает Reuters.

В письме Уильямсону, которое цитируют BBC News и Sky News, Мэй заявила, что он уволен по итогам расследования утечки информации с заседания Совета национальной безопасности Великобритании. Как пишет Reuters, речь идет о заседании, на котором власти разрешили корпорации Huawei развивать в стране сеть мобильной связи пятого поколения (5G).

По словам Мэй, при расследовании были найдены «убедительные доказательства» того, что это Уильямсон виноват в разглашении секретной информации. «Никакой другой заслуживающей доверия версии событий обнаружено не было», — говорится в письме премьера. Уильямсон отрицает свою вину.

Новым главой Минобороны Великобритании назначена Пенни Мордонт, до этого занимавшая пост министра международного развития. Она станет первой в британской истории женщиной-министром обороны.

24 апреля британское издание The Telegraph написало, что власти Великобритании согласились допустить Huawei к созданию в стране сети 5G. В Госдепартаменте США заявили, что сотрудничество с корпорацией, которую американские власти подозревают в кибершпионаже в пользу Китая, может привести к ограничению обмена данными с Великобританией.