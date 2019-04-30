ВТБ купил футбольное «Динамо» за один рубль

Банк ВТБ объявил о завершении сделки по покупке контрольного пакета акций футбольного клуба «Динамо».

Клуб был выкуплен у Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» за символическую сумму в 1 рубль. ВТБ также взял на себя долги клуба перед ВФСО на сумму 5,3 миллиарда рублей.

ВТБ владел футбольным «Динамо» с 2009 по 2016 год, а затем продал его ВФСО. Сумма сделки также составляла 1 рубль. Банк остался главным спонсором футбольного клуба.

В конце апреля 2019 года было объявлено, что хоккейное «Динамо» перейдет под контроль ВТБ и фонда Аркадия Ротенберга.