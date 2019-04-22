ВТБ и фонд Аркадия Ротенберга станут собственниками хоккейного клуба «Динамо»

Хоккейный клуб «Динамо» перейдет под руководство автономной некоммерческой организации, которую учредили банк ВТБ и Фонд поддержки национального спорта, культуры и образования Аркадия Ротенберга.

Об этом было объявлено на заседании совета директоров клуба, сообщил ТАСС глава совета директоров Виктор Воронин.

Ранее юридическим лицом клуба было «ХК Динамо-Москва», учредителем которого выступает Всероссийское физкультурное общество (ВФСО) «Динамо». Под его руководством останется база «Динамо» и детская спортивная школа, но в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) клуб будет представлять АНО «Хоккейный клуб «Динамо-Москва», учрежденная ВТБ и фондом Ротенберга.

Также объявлено, что пост генерального директора ХК «Динамо» покинул Валерий Шанцев — бывший вице-мэр Москвы и бывший губернатор Нижегородской области, сообщает «Чемпионат.com». И.о. гендиректора назначен Игорь Клочко, который в прошлом занимал пост председателя совета директоров клуба.

Аркадий Ротенберг занимал пост президента ХК «Динамо» в 2012-2015 годах. ВТБ — генеральный спонсор клуба с 2010 года.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона 2018/19 клуб занял пятое место в Западной конференции и дошел до ¼ финала плей-офф.

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