На памятник Ломоносову у МГУ повесили мусорное ведро. Это акция против вывоза московского мусора в Архангельскую область

В Москве на памятник возле главного здания МГУ повесили мусорное ведро. Это сделали протестующие против вывоза московского мусора в Архангельскую область, сообщает «Дождь» со ссылкой на участников акции.

На ведре есть надпись «Если где-то убыло, значит, где-то прибыло». Это отсылка к цитате из письма Ломоносова к математику Леонарду Эйлеру, в котором Ломоносов сформулировал закон сохранения материи: «Так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте».

Активисты заявили, что вывоз отходов из Москвы в Архангельскую область не решит проблему. «Решение загадить землю поморов вызывает недоумение. Против этого плана уже протестуют десятки тысяч местных жителей. Перекладывание проблемы с больной головы на здоровую только укрепляет стереотип, что зажравшимся москвичам нет дела до того, что происходит по всей стране. Пришло время развенчать этот миф», — цитирует активистов «Дождь».

Около железнодорожной станции Шиес в Архангельской области планируют построить полигон, на который будут свозить мусор из Москвы. Против этого выступают местные жители и экоактивисты, в регионе прошли многочисленные акции протеста. Несколько дней назад на одну из протестующих против полигона составили протокол по новому закону о фейковых новостях; это первое применение закона.