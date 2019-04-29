В Калифорнии предотвратили теракт. Бывший военный хотел взорвать бомбу в качестве «возмездия» за атаки в Новой Зеландии

В Калифорнии полиция задержала бывшего военнослужащего Марка Доминго, планировавшего устроить теракт на демонстрации в Лонг-Бич, сообщает The Los Angeles Times.

26-летний Доминго был задержан 26 апреля, после того как приобрел бомбу — человек, продавший ее, был агентом под прикрытием. Сам теракт планировался во время уикенда 27-28 апреля.

Как говорится в материалах дела, Доминго хотел стать «мучеником» и в онлайн-чатах говорил о необходимости «возмездия» за атаки на мечети в Новой Зеландии. Первоначально он планировал открыть огонь по толпе из автоматического оружия, но в итоге решил взорвать бомбу.

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