Российских байкеров не пустили в Грузию

Группе российских байкеров было отказано во въезде в Грузию, сообщает «Интерфакс».

МВД страны сослалось на пункт законодательства, позволяющий отказать иностранцам во въезде в страну, если они предоставляют ложную информацию о своей личности или цели поездки.

В последние несколько лет российские байкеры регулярно пытались приехать в Грузию на День Победы. СМИ сообщали о конфликтах с местным населением тех мотоциклистов, которым удавалось пересечь границу.