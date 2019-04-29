Российских байкеров не пустили в Грузию
Надежный источник
Группе российских байкеров было отказано во въезде в Грузию, сообщает «Интерфакс».
МВД страны сослалось на пункт законодательства, позволяющий отказать иностранцам во въезде в страну, если они предоставляют ложную информацию о своей личности или цели поездки.
По информации российских СМИ, колонна из 30 байкеров - граждан России и других стран СНГ - направлялись через Грузию в Грецию в город Салоники, где на 1-2 мая назначен международный сбор байкеров.
В последние несколько лет российские байкеры регулярно пытались приехать в Грузию на День Победы. СМИ сообщали о конфликтах с местным населением тех мотоциклистов, которым удавалось пересечь границу.