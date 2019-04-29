На электронных торговых площадках обнаружили более двух миллионов записей с паспортными данными россиян
В интернете в открытом доступе находятся не менее 2,24 миллиона записей с паспортными данными, номерами СНИЛС и сведениями о трудоустройстве россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование главы Ассоциации участников рынков данных Ивана Бегтина.
Данные размещены на электронных торговых площадках, где проводится коммерческие и государственные закупки, и принадлежат участникам торгов. В большинстве случаев личную информацию можно найти в решениях об одобрении открытых аукционов.
Бегтин заявил РБК, что данные оказались доступны из-за ошибки в законодательстве. Оно требует публиковать в открытом доступе решения о согласовании крупных сделок, в которые часто включают паспортные данные учредителей. Личная информация участников аукционов также содержится в электронной подписи.
В открытом реестре участников закупок, который обязаны вести все операторы электронных площадок..., иногда могут встречаться данные персонального характера, отметили в пресс-службе «Росэлторга». Однако вся отображаемая в реестре информация и документы готовятся самими участниками торгов, и операторы электронных площадок обязаны публиковать их в неизменном виде, пояснил представитель компании.