На электронных торговых площадках обнаружили более двух миллионов записей с паспортными данными россиян

В интернете в открытом доступе находятся не менее 2,24 миллиона записей с паспортными данными, номерами СНИЛС и сведениями о трудоустройстве россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на главы Ассоциации участников рынков данных Ивана Бегтина.

Данные размещены на , где проводится коммерческие и государственные закупки, и принадлежат участникам торгов. В большинстве случаев личную информацию можно найти в решениях об одобрении открытых аукционов.

Бегтин заявил РБК, что данные оказались доступны из-за ошибки в законодательстве. Оно требует публиковать в открытом доступе решения о согласовании крупных сделок, в которые часто включают паспортные данные учредителей. Личная информация участников аукционов также содержится в электронной подписи.