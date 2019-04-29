Дмитрия Быкова выписали из больницы. Писатель заявил, что вернулся к работе
Надежный источник
Писателя Дмитрия Быкова выписали из больницы. Об этом он сам сообщил «Интерфаксу».
Как заявил писатель, он «давно так хорошо себя не чувствовал».
Он подтвердил, что в настоящее время находится не в больнице и работает. "Я сейчас сижу и пишу статью", - сказал Быков.
Дмитрий Быков был госпитализирован 16 апреля после того, как прилетел в Уфу читать лекцию. Врачи ввели его в медикаментозную кому; позже писателя перевезли в Москву.
Сам Быков заявлял, что причиной госпитализации стало отравление.