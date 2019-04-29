Дмитрия Быкова выписали из больницы. Писатель заявил, что вернулся к работе

Писателя Дмитрия Быкова выписали из больницы. Об этом он сам сообщил «Интерфаксу».

Как заявил писатель, он «давно так хорошо себя не чувствовал».

Дмитрий Быков был госпитализирован 16 апреля после того, как прилетел в Уфу читать лекцию. Врачи ввели его в медикаментозную кому; позже писателя перевезли в Москву.

Сам Быков заявлял, что причиной госпитализации стало отравление.