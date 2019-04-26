«Это было отравление». Дмитрий Быков назвал причину своей госпитализации

Писатель и журналист Дмитрий Быков заявил в эфире «Эха Москвы», что причиной его госпитализации стало отравление.

«Я точно совершенно знаю, что причина моего отравления — а это было отравление — она не установлена», — сказал Быков.

Журналист отметил, что именно из-за отравления ему стало плохо в самолете, который летел в Уфу, после чего его увезли в больницу, где ввели в медикаментозную кому.

Быков добавил, что у него нет диабета, гипертонии, «не было никаких ни алкогольных, ни наркотических излишеств».

Дмитрий Быков был госпитализирован 16 апреля после того, как прилетел в Уфу читать лекцию. Спустя несколько дней его перевезли в Москву. 21 апреля он пришел в сознание. СМИ предполагали, что Быков попал в больницу из-за обострения при сахарном диабете.