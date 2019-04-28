«Зеленский всегда знал толк в фокусах». НТВ анонсировал телешоу с президентом Украины

Российский телеканал НТВ анонсировал показ новой программы «Магия», ведущим которой станет бывший участник КВН, шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский.

Шоу будет выходить с 3 мая в ночном эфире канала. «Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах», — говорится в анонсе программы.

По данным газеты «Коммерсант», это телешоу было записано еще в 2011 году. Его созданием занималась российская компания «ВайТ Медиа» для телеканала «Россия 1». Вместе с Зеленским программу вела Татьяна Лазарева.

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, обойдя действующего главу государства Петра Порошенко. За Зеленского проголосовали более 73% избирателей.