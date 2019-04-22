«Посмотрите на нас, все возможно». Первое выступление Владимира Зеленского после победы на выборах

Владимир Зеленский с большим отрывом победил во втором туре выборов президента Украины. Вечером 21 апреля после того, как стали известны результаты экзит-полов, Зеленский выступил перед собравшимися в предвыборном штабе. Он поблагодарил свою семью и команду, а также всех украинцев, пообещав, что никогда их не подведет. Также победитель выборов обратился ко всем бывшим странам СССР, сказав: «Посмотрите на нас, все возможно».

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