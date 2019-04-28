В «Матросской тишине» от передозировки наркотиками умер еще один заключенный
Требует подтверждения
Еще один арестант московского СИЗО «Матросская тишина» умер после передозировки наркотиками, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
«Московский комсомолец» называет имя погибшего — это 40-летний Андрей Бачинский. Он был помещен в изолятор в марте по обвинению в незаконном хранении наркотических веществ.
О массовой передозировке наркотиками в «Матросской тишине» стало известно 24 апреля. Как заявлял замглавы ФСИН Валерий Максименко, двое арестантов скончались в СИЗО и еще двое были госпитализированы в реанимацию.
По факту отравления было возбуждено уголовное дело о халатности, злоупотреблении полномочиями и незаконном сбыте наркотиков.