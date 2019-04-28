The Telegraph: боевики ИГ планируют нападения на курорты

Боевики «Исламского государства» намерены сменить тактику и осуществлять нападения на туристические курорты стран Азии и Африки, по примеру терактов на Шри-Ланке. Об этом британской газете The Telegraph сообщили неназванные сотрудники спецслужб.

После разгрома группировки в Сирии и Ираке ее участники начнут рассеиваться по миру, планируя новые теракты, и, как заявляют источники издания, наиболее уязвимыми местами могут стать места отдыха туристов, а именно курорты Индии, Мальдивских островов, Кении и Танзании.

21 апреля на Шри-Ланке произошли восемь взрывов в отелях и католических церквях. В результате, по уточненным данным, погибли более 250 человек.