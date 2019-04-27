СК отменил федеральный розыск бывшего вице-премьера Крыма по делу о взятке

Следственный комитет по Крыму отменил постановление о федеральном розыске бывшего вице-премьера республики и экс-мэра Судака Владимира Серова, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Где сейчас находится Серов и почему его сняли с розыска, источник агентства сообщить не смог. Севастопольское издание ForPost сообщило со ссылкой на источник, что розыск Серова отменили из-за «отсутствия следственной необходимости». Это произошло после проверки прокуратуры, установившей неполноту расследования.

В базе разыскиваемых на сайте МВД РФ по-прежнему можно найти информацию о розыске Владимира Серова.

Владимира Серова объявили в розыск по делу о за помощь в передаче в собственность земли в курортной зоне в Судаке.