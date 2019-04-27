Дмитрий Нагиев допустил пересмотр итогов финала шоу «Голос.Дети»

Ведущий шоу «Голос.Дети» Дмитрий Нагиев сообщил в интервью РБК, что будет выступать за то, чтобы аннулировать результаты голосования финала проекта, если «выяснится, что хоть какие-то махинации были».

Нагиев считает необходимым выяснить, что «не было никаких махинаций с голосами со стороны заинтересованных лиц». «Если выяснится, что все это честно, значит, это честно, и тем, кому не нравится победитель — это их проблемы», — сказал ведущий.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что «активность звонков и SMS в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов». По его словам, такого разрыва между участниками, «пожалуй, не было никогда».

В финале шоу «Голос.Дети» победила 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова. После этого Первый канал начал проверку голосования из-за «некоторых аномальностей».

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