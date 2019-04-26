Суд отклонил иск прокуратуры, требовавшей отменить платную регистрацию на рейсы «Победы» за рубежом

Щербинский суд Москвы отказал в удовлетворении иска прокуратуры об отмене платной регистрации на рейсы авиакомпании «Победа» в зарубежных аэропортах.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура просила суд обязать «Победу» отказаться от платной регистрации, называя такую практику незаконной. Прокуратура также указывала, что за регистрацию на рейсы «Победа» взимает 25 евро, что может составлять половину от стоимости билета.

«Победа» ввела плату за регистрацию в европейских аэропортах с октября 2018 года. При этом пассажир может зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон — в таком случае ему не потребуется платить. В российских аэропортах «Победа» не берет плату за регистрацию.

«Победа» ранее пыталась оспорить в судах нескольких инстанций правила провоза ручной клади, однако проиграла.