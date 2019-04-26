Компанию Ротенберга привлекут к строительству моста через Волгу за 140 миллиардов рублей
Компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга может заняться строительством моста через Волгу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пять источников.
«Мостотрест» подтвердил, что будет претендовать на подрядные работы, когда определится концессионер. По словам одного из источников газеты, им станет фирма «Обход Тольятти». Совладелец компании-учредителя «Обхода Тольятти» Александр Баженов подтвердил намерение подать частную концессионную инициативу и привлечь «Мостотрест» в качестве генподрядчика.
В случае заключения контракта он станет одним из самых крупных для «Мостотреста» со времен строительства Крымского моста, пишут «Ведомости». Стоимость моста через Волгу вместе с дорогой в обход Тольятти оценивается в 130-140 миллиардов рублей.
Роль ["Мостотреста"] в проекте еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей»: скорее всего, компания получит контракт на всю стройку и как минимум построит мост. Кроме того, по их словам, "Мостотрест" может войти в проектную компанию и заработать еще и как инвестор.
Мост через Волгу запланирован как четырехполосная платная дорога с расчетной скоростью 120 километров в час. По последним данным, длина моста составит 8,6 километра вместе с подъездными дорогами. Ожидается, что по нему будут ездить до 40 тысяч автомобилей в сутки. Мост должны построить в 2024 году.
Владелец «Мостотреста» Аркадий Ротенберг дружит с президентом России Владимиром Путиным и входит в рейтинг «королей госзаказа», который составляет российская версия Forbes. «Мостотрест» участвовал в строительстве Крымского моста в качестве субподрядчика.