Владимир Путин и Ким Чен Ын начали переговоры на острове Русский
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В кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский стартовал саммит лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына. Это первая встреча глав двух государств.
Как ожидается, на переговорах обсудят вопросы ядерного разоружения Корейского полуострова и развитие двусторонних связей.
Встреча продлится два часа в узком, а затем в расширенном составах. По итогам саммита не планируется подписания каких-либо деклараций.