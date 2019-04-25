Владимир Путин и Ким Чен Ын начали переговоры на острове Русский

В кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский стартовал саммит лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына. Это первая встреча глав двух государств.

Как ожидается, на переговорах обсудят вопросы ядерного разоружения Корейского полуострова и развитие двусторонних связей.

Встреча продлится два часа в узком, а затем в расширенном составах. По итогам саммита не планируется подписания каких-либо деклараций.

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