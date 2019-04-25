Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова

Главный приз 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) получил фильм из Казахстана «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова, сообщает «Интерфакс».

Специальный приз жюри достался фильму «Жизнь морских обитателей» режиссера Чжан Чи из Китая.

Награду за лучшую режиссуру получил итальянец Валерио Мастандреа, снявший фильм «Она смеется».

Представители России в этом году не получили главных наград Московского кинофестиваля. При этом российский фильм «Надо мною солнце не садится» режиссера Любови Борисовой получил приз зрительских симпатий.

Фильм «Тренинг личностного роста» рассказывает историю банковского клерка Каната, переживающего кризис среднего возраста, в чьей жизни происходят перемены после знакомства с новым человеком.

Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году, с 1959 года начал проводиться регулярно. Президентом фестиваля с 1999 года является режиссер Никита Михалков.