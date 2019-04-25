Дмитрий Быков записал первую программу для «Эха Москвы» после госпитализации

Писатель и журналист Дмитрий Быков записал в больнице двухчасовую программу «Один» для «Эха Москвы», сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в телеграм-канале.

По словам Венедиктова, программа выйдет в эфир в ночь на 26 апреля. На сайте радиостанции уточняется, что эфир начнется в 00:07 по московскому времени.

Дмитрий Быков был госпитализирован 16 апреля в Уфе. Врачи ввели его в медикаментозную кому. Через несколько дней его доставили самолетом в Москву. 21 апреля Быков пришел в сознание.