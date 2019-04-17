Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе

Писатель и журналист Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в одну из больниц Уфы, сообщают местные издания ProUfu.ru и UTV.ru. Эту информацию подтвердил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

В столице Башкирии Быков должен был выступить 16 апреля с лекцией «Русский анекдот как литературный жанр» в рамках авторского проекта «Прямая речь». Писателю стало плохо за несколько часов до выступления, из-за чего лекцию отменили. По информации издания Ufa1.ru, его увезли на скорой из аэропорта сразу по прилете в Уфу.

«Комсомольская правда-Уфа» сообщала, что у Быкова подозревают инсульт и он впал в кому. Венедиктов это отрицает. По его словам, состояние госпитализированного «тяжелое, но стабильное».

Представитель писателя Светлана Большакова в беседе с «Медузой» также опровергла слухи об инсульте Быкова, не уточнив, с чем связано его плохое самочувствие. Она заявила, что ситуация находится под контролем врачей.

Помимо выступления в Уфе, отменены ближайшие лекции писателя в Москве, Таллине и Риге.