Писатель и журналист Дмитрий Быков, госпитализированный в Уфе, находится в медикаментозной коме, сообщил агентству «Москва» главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава РФ Игорь Молчанов.

«Переводить в Москву Дмитрия Быкова не будем, он сейчас на искусственном дыхании в медикаментозной коме. Состояние его оценивается как тяжелое», — сказал Молчанов. Консилиум врачей внес корректировки в план лечения писателя, добавил он, не уточняя диагноз.

16 апреля Дмитрий Быков был экстренно госпитализирован в одну из больниц Уфы, куда он прилетел, чтобы выступить с лекцией. СМИ сообщали, что у Быкова подозревали инсульт. Представитель писателя Светлана Большакова в беседе с «Медузой» не подтвердила этот диагноз.

Дмитрий Быков попал в больницу из-за хронического заболевания, сообщало «Эхо Москвы» со ссылкой на источники. По данным «Открытых медиа», причиной госпитализации стал гипергликемический криз — острое состояние при сахарном диабете.