В Подмосковье возбудили дело против троих полицейских. Их подозревают в убийстве отца бойца ММА Магомеда Юнусилау

Трое оперуполномоченных из Орехово-Зуево стали фигурантами уголовного дела по статьям о превышении полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Московской области.

По версии следствия, 11 апреля полицейские из-за «внезапно возникших личных неприязненных отношений» избили в Орехово-Зуево 46-летнего мужчину. Он попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и умер спустя неделю. Полицейских задержали; один из них заключен под стражу, еще двое — под домашним арестом.

По информации источника ТАСС, погибший — 46-летний Сулли Юнусилау, отец бойца ММА Магомеда Юнусилау. Телеграм-канал Mash cообщил, что подозреваемых в его смерти зовут Дмитрий Блинов, Павел Попов и Олег Шишканов. Они увидели Юнусилау на улице и «от нечего делать» стали шутить над его внешностью и пытались задержать. Тот зашел в аптеку, где его задержали и избили.

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Подмосковные полицейские избивают отца двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау Breaking Mash

27-летний Магомед Юнусилау — двукратный чемпион России и мира по ММА (2014 и 2015 годы). Он выступает в промоушене Fight Nights в полулегкой весовой категории. Юнусилау провел шесть поединков и во всех одержал победу.