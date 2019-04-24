Украина вышла из соглашения о секретных изобретениях, созданных в СССР

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения о правовой охране секретных изобретений, созданных в СССР. Об этом сообщается на сайте украинского правительства.

Минэкономразвития Украины, которое инициировало выход из соглашения, отметило, что документ устарел и «не соответствует современному состоянию экономических отношений между странами, входящими в СНГ».

Соглашение было подписано в 1999 году. Оно обязало страны-члены СНГ обеспечивать режим секретности в отношении имеющихся у них сведений о секретных изобретениях времен Советского Союза. Документ также содержал правила рассекречивания таких изобретений.

После присоединения Крыма к России в 2014 году Украина взяла курс на выход из СНГ. В 2018 году президент страны Петр Порошенко отозвал украинских представителей из уставных органов СНГ и пообещал выйти из всех договоров организации, которые не соответствуют украинским национальным интересам. Украина уже вышла из ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ.