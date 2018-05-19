Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из уставных органов СНГ

«Нам там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу», — цитирует Порошенко «Интерфакс».

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве представителей Украины из уставных органов Содружества независимых государств (СНГ).

Украина была одной из трех стран-подписантов Соглашения о создании СНГ 8 декабря 1991 года наряду с РФ и Беларусью. Однако в январе 1993 года в Минске на саммите СНГ, где был принят Устав Содружества, Украина его не подписала. С весны 2014 года участие Киева в мероприятиях СНГ было сведено к минимуму.

Украина не имеет статуса члена СНГ, поскольку не присоединилась к уставу организации. При этом Украина является одним из учредителей и страной-участником СНГ.

Украина практически не принимает участия в деятельности СНГ после присоединения Крыма к России в 2014 году. В том же году в Верховную Раду был внесен законопроект о выходе из организации, но он не был рассмотрен.

В начале мая 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал прекращение участия в деятельности органов СНГ. Президент Порошенко тогда заявил, что Украина не может выйти из СНГ, так как «никогда не входила» туда.

Грузия вышла из СНГ в 2009 году после войны в Южной Осетии.