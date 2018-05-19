Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из уставных органов СНГ
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве представителей Украины из уставных органов Содружества независимых государств (СНГ).
«Нам там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу», — цитирует Порошенко «Интерфакс».
Украина была одной из трех стран-подписантов Соглашения о создании СНГ 8 декабря 1991 года наряду с РФ и Беларусью. Однако в январе 1993 года в Минске на саммите СНГ, где был принят Устав Содружества, Украина его не подписала. С весны 2014 года участие Киева в мероприятиях СНГ было сведено к минимуму.
Украина не имеет статуса члена СНГ, поскольку не присоединилась к уставу организации. При этом Украина является одним из учредителей и страной-участником СНГ.
Украина практически не принимает участия в деятельности СНГ после присоединения Крыма к России в 2014 году. В том же году в Верховную Раду был внесен законопроект о выходе из организации, но он не был рассмотрен.
В начале мая 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал прекращение участия в деятельности органов СНГ. Президент Порошенко тогда заявил, что Украина не может выйти из СНГ, так как «никогда не входила» туда.
Грузия вышла из СНГ в 2009 году после войны в Южной Осетии.
В число уставных органов СНГ входят совет глав государств, совет глав правительств, советы министров обороны и иностранных дел, совет командующих пограничными войсками, а также межпарламентская ассамблея и экономический суд.