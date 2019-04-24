Трамп поддержал наступление генерала Хафтара на Триполи. Госдепартамент официально требовал его немедленного прекращения

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с ливийским генералом Халифой Хафтаром выразил поддержку его , пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, такие заявления Трампа расходятся с официальной позицией США.

Госсекретарь США Майк Помпео 7 апреля заявлял, что Вашингтон выступает против военной операции Хафтара и требует ее незамедлительного прекращения.

Осенью 2018 года СМИ писали, что из России в Ливию была переброшена группа инструкторов для подготовки войск Хафтара. Москва это отрицает.

Помимо России, по неофициальной информации, Хафтара поддерживают Франция, Египет и Саудовская Аравия.