Трамп поддержал наступление генерала Хафтара на Триполи. Госдепартамент официально требовал его немедленного прекращения
Требует подтверждения
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с ливийским генералом Халифой Хафтаром выразил поддержку его наступлению на Триполи, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отмечает агентство, такие заявления Трампа расходятся с официальной позицией США.
Госсекретарь США Майк Помпео 7 апреля заявлял, что Вашингтон выступает против военной операции Хафтара и требует ее незамедлительного прекращения.
Осенью 2018 года СМИ писали, что из России в Ливию была переброшена группа инструкторов для подготовки войск Хафтара. Москва это отрицает.
Помимо России, по неофициальной информации, Хафтара поддерживают Франция, Египет и Саудовская Аравия.