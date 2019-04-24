На Кубани суд взыскал с МВД четыре миллиона рублей в пользу матери, чью дочь изнасиловал и убил полицейский. Это рекордная компенсация
Суд в Краснодаре обязал МВД РФ заплатить четыре миллиона рублей матери 12-летней девочки, которую изнасиловал и убил инспектор по делам несовершеннолетних Иван Сорокоумов. Об этом «Медузе» сообщили в правозащитной организации «Зона права».
По словам главы «Агоры» Павла Чикова, это самая крупная из известных компенсаций морального вреда, взысканных судом в России с государства по делам о должностных преступлениях.
Мать девочки требовала с МВД пять миллионов рублей.
Инспектор по делам несовершеннолетних из города Горячий Ключ (Краснодарский край) Иван Сорокоумов с января по август 2015 года неоднократно вывозил в лес трех несовершеннолетних девочек и насиловал. Одну из своих жертв полицейский убил, опасаясь разоблачения. На момент смерти девочке было 12 лет. В 2017 году Сорокоумова приговорили к 23 годам лишения свободы.
Подробно о деле Сорокоумова писала «Медиазона».