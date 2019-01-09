Жительница Кубани, чью дочь изнасиловал и убил полицейский, потребовала от МВД пять миллионов рублей

Жительница Краснодарского края, чью 12-летнюю дочь изнасиловал и убил инспектор по делам несовершеннолетних Иван Сорокоумов, подала в суд на МВД.

Женщина требует взыскать с министерства внутренних дел пять миллионов рублей, рассказала «Медиазоне» адвокат Янна Галаган, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права».

Первомайский суд Краснодара планирует рассмотреть иск 10 января, сообщает «Дождь».

Иван Сорокоумов в 2017 году был приговорен к 23 годам лишения свободы. Его признали виновным в изнасиловании нескольких несовершеннолетних, одну из своих жертв Сорокоумов убил.

Подробно о деле Сорокоумова писала «Медиазона».