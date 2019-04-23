Врачи разрешили Дмитрию Быкову записать двухчасовую программу для «Эха Москвы» в больнице

Врачи разрешили писателю и журналисту Дмитрию Быкову записать из больницы двухчасовой эфир программы «Один» для «Эха Москвы». Об этом «Интерфаксу» заявил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

«Он позвонил мне вчера сам, уговаривал, а я сильно сопротивлялся. Голос хриплый, но бодрый, и он на меня спустил врачей. Врачи разрешили, он запишется и пришлет запись. Но главное, что ему разрешили врачи, это ведь двухчасовая передача, и нужны силы большие», — сказал Венедиктов.

Вместе с тем, по его словам, о сроках выписки Быкова из больницы говорить рано, поскольку врачи до сих пор не знают причины скачка сахара у писателя. «Пока непонятно, так как требуется наблюдение врачей», — сказал главред «Эха Москвы».

Дмитрий Быков был госпитализирован 16 апреля в Уфе. Врачи ввели его в медикаментозную кому. Через несколько дней он был доставлен самолетом в Москву. 21 апреля Быков пришел в сознание.

Писатель попал в больницу из-за хронического заболевания, сообщало «Эхо Москвы» со ссылкой на источники. По данным «Открытых медиа», причиной госпитализации стал гипергликемический криз — острое состояние при сахарном диабете.