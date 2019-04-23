Семья Толкина выступила против фильма о жизни автора «Властелина колец»

Семья британского писателя Джона Р.Р. Толкина заявила, что «не одобряла, не давала разрешения и не участвовала в создании» фильма «Толкин», сообщает The Guardian.

Наследники автора «Хоббита» и «Властелина колец» подчеркнули, что «не поддерживают ни фильм, ни его содержание».

Фильм «Толкин» режиссера Доме Карукоски («Сердце льва») рассказывает об учебе Толкина в школе, встрече с будущей женой и службе на фронте во время Первой мировой войны. Главную роль сыграл Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»). Мировая премьера фильма намечена на 3 мая.