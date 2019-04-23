Президент Шри-Ланки уволит руководителей всех спецслужб после терактов

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена объявил, что в течение 24 часов сменит глав спецслужб и полиции страны после , сообщает местное издание Ada Derana.

Президент объяснил, что силы безопасности получили сведения о готовящихся нападениях от иностранных спецслужб, но не уведомили об этом главу государства. «Я решил принять жесткие меры против этих чиновников», — приводит его слова Reuters.

Майтрипала Сирисена отметил, что спецслужбы постоянно следили за подозреваемыми, но не смогли получить достаточно доказательств для их задержания.

Власти Шри-Ланки считают, что взрывы в отелях и церквях устроили участники двух местных исламистских группировок. Ответственность за серию взрывов на себя взяла террористическая организация «Исламское государство».

Власти Шри-Ланки полагают, что террористы мстили за ультраправого активиста на мечети в Новой Зеландии, где погибли 50 человек.