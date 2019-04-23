«Исламское государство» взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке
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«Исламское государство» взяло на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке. Об этом со ссылкой на принадлежащее террористам новостное агентство Amaq сообщает организация SITE, занимающаяся мониторингом медиаактивности ИГИЛ.
По данным властей Шри-Ланки, непосредственно взрывы совершали участники двух местных исламистских группировок.
Власти полагают, что атаки были местью за нападение ультраправого активиста на мечети в новозеландском Крайстчерче в марте, в результате которых погибли 50 человек.