«Исламское государство» взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за серию на Шри-Ланке. Об этом со ссылкой на принадлежащее террористам новостное агентство Amaq сообщает организация SITE, занимающаяся мониторингом медиаактивности ИГИЛ.

По данным властей Шри-Ланки, непосредственно взрывы совершали участники двух местных исламистских группировок.

Власти полагают, что атаки были местью за нападение ультраправого активиста на мечети в новозеландском Крайстчерче в марте, в результате которых погибли 50 человек.