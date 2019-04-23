Назарбаев выдвинул кандидатом на досрочных выборах действующего президента Казахстана

Правящая партия Казахстана «Нур Отан» выдвинула в качестве кандидата на внеочередных президентских выборах действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом 23 апреля на съезде партии объявил ее председатель, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Досрочные выборы президента состоятся 9 июня 2019 года.

Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента Казахстана почти 30 лет, ушел в отставку в марте. Согласно Конституции республики, новым президентом страны стал спикер парламента — Касым-Жомарт Токаев. Должность спикера заняла дочь Назарбаева — Дарига. После назначения досрочных президентских выборов она заявила, что не будет претендовать на этот пост.