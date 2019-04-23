На Урале четырех подростков отправили в колонию за убийство мужчины с дефектом речи

Суд города Березовский в Свердловской области приговорил к длительным срокам наказания четырех местных подростков 14-16 лет, обвиняемых в убийстве мужчины с дефектом речи.

Согласно приговору суда, подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от восьми лет и шести месяцев до девяти лет и девяти месяцев в воспитательной колонии.

Максимальный срок лишения свободы для несовершеннолетних по статье, по которой обвиняются фигуранты дела, не может превышать 10 лет.

В августе 2018 года в городе Березовский до смерти избили 20-летнего Дмитрия Рудакова. Всего в избиении участвовали пятеро подростков. Среди них была 13-летняя девочка, которая снимала происходящее на телефон. Она проходила свидетелем по делу, поскольку не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности. Ее на 1,5 года поместили в центр временной изоляции под наблюдение комиссии по делам несовершеннолетних.