Белоруссия остановила экспорт бензина из-за некачественной российской нефти

Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизельного топлива в страны Балтии, Польшу и на Украину из-за некачественной российской нефти. Об этом заявил заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

В то же время, по его словам, «экспорт из Беларуси темных нефтепродуктов сохранен в полном объеме в связи с отсутствием их потребления на внутреннем рынке».

Ранее белорусские компании сообщили о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В частности, руководство Мозырского нефтеперерабатывающего завода заявило, что из-за некачественного сырья на предприятии вышло из строя дорогостоящее оборудование.

22 апреля Минэнерго России пообещало, что качество поставляемой в Белоруссию нефти улучшится в ближайшее время.