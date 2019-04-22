В Екатеринбурге установили два «надгробия Путину»

Активисты «Бессрочного протеста» установили в Екатеринбурге два «надгробия Владимиру Путину». Одно из них появилось у мэрии города, второе — возле станции метро «Площадь 1905 года», сообщается в паблике «Бессрочного протеста» в Екатеринбурге.

Вечером 21 апреля полицейские задержали активиста Михаила Клюкина из-за установки «надгробий», сообщает «ОВД-Инфо». После беседы его отпустили из полиции, выдав повестку на 23 апреля. Еще один активист Максим Корченкин также получил повестку.

Первое «надгробие Путину» установили в марте в Набережных Челнах. Двоих активистов «Бессрочного протеста», участвовавших в акции, отправили под административный арест. В апреле еще два «надгробия» появились в Петербурге.

После акции в Набережных Челнах социальная сеть «ВКонтакте» удаляла фотографии «надгробия Путину» из пабликов из-за того, что они «вводят в заблуждение». Позднее соцсеть признала снимки подлинными и пообещала восстановить их.