В Петербурге установили второе «надгробие Путину» за неделю

Активисты установили в Петербурге «надгробие Владимиру Путину» с надписью «Политический труп в Российской Федерации».

Первое сообщение об этом появилось 9 апреля в анонимном телеграм-канале ПЬЯTNIЦА, который ведут активисты «Бессрочного протеста». Где конкретно появилось «надгробие», не уточняется.

3 апреля картонное «надгробие Владимиру Путину» установили в Петербурге возле Исаакиевского собора. За эту акцию двое активистов движения «АгитРоссия» получили по девять суток ареста.

В марте за установку подобного «надгробия Путину» в Набережных Челнах арестовали двоих активистов «Бессрочного протеста». Соцсеть «ВКонтакте» удаляла фотографии этого «надгробия» из нескольких пабликов, посчитав, что снимки «вводят в заблуждение». Позднее соцсеть признала фотографии подлинными и пообещала восстановить их.