Троих сотрудников колонии в Хакасии посадили за пытки заключенных

Абаканский городской суд приговорил к реальным срокам заключения троих сотрудников исправительной колонии № 33 в Хакасии за избиения осужденных, сообщили «Медузе» в правозащитной организации «Зона права».

Начальник ИК-33 Евгений Чичинин приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, двое его подчиненных Дмитрий Золотухин и Илья Васильев — к пяти годам.

Их признали виновными по двум эпизодам превышения должностных полномочий, сообщает 19rus.info со ссылкой на пресс-службу суда. Фигурантов дела оправдали по эпизодам сексуального насилия.

По версии следствия, в 2016 году сотрудники ИК-33 неоднократно избивали двоих заключенных, которые через адвоката жаловались в прокуратуру или уполномоченному по правам человека. От осужденных добивались, чтобы они отказались от услуг адвокатов. Из-за избиений одному из потерпевших Сергею Буйницкому позднее сделали операцию по удалению левой почки.

По данным Генпрокуратуры за 2018 год, в половине регионов России в учреждениях ФСИН незаконно применяют физическую силу и специальные средства. За год было возбуждено 50 уголовных дел о превышении должностных полномочий.